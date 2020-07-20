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СК решил выпустить из-под ареста администратора "Омбудсмена полиции"
Следствие решило отменить заключение под стражу администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, в ближайшее время он выйдет на свободу, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:37
владимир воронцов (омбудсмен полиции)
москва
вологда
игорь худяков ("омбудсмен полиции")
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
владимир воронцов (омбудсмен полиции), москва, вологда, игорь худяков ("омбудсмен полиции"), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК решил выпустить из-под ареста администратора "Омбудсмена полиции"

14:27 20.07.2020 (обновлено: 14:37 20.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следствие решило отменить заключение под стражу администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, в ближайшее время он выйдет на свободу, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Максим Пашков.
"Следствие изменило объем обвинения, по этой причине мера пресечения в виде содержания под стражей была сочтена нецелесообразной. Соответствующее постановление уже вынесено, оно будет направлено во ФСИН, после чего Худяков выйдет на свободу", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пока иная мера пресечения Худякову не избрана, этот вопрос может решиться, когда следствие будет предъявлять новое обвинение.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Эмблема на форме сотрудника полиции
29 мая, 09:14
Два уголовных дела завели в отношении "Омбудсмена полиции" Воронцова
Худяков – администратор сообщества “Омбудсмен полиции”, создателем которого является бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов. Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел: о вымогательстве, обороте порно, оскорблении власти и клевете. Впоследствии их передали в столичный главк СК РФ.
Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото затем якобы опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей, угрожая публикацией откровенного видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.
В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".
Худяков был задержан по эпизоду о распространении непристойных фотографий. Его привезли из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще около 180 тысяч.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
29 мая, 17:20
Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порно
520006
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)МоскваВологдаИгорь Худяков ("Омбудсмен полиции")Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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