СК решил выпустить из-под ареста администратора "Омбудсмена полиции"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следствие решило отменить заключение под стражу администратора паблика "Омбудсмен полиции" Следствие решило отменить заключение под стражу администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова , в ближайшее время он выйдет на свободу, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Максим Пашков.

"Следствие изменило объем обвинения, по этой причине мера пресечения в виде содержания под стражей была сочтена нецелесообразной. Соответствующее постановление уже вынесено, оно будет направлено во ФСИН , после чего Худяков выйдет на свободу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пока иная мера пресечения Худякову не избрана, этот вопрос может решиться, когда следствие будет предъявлять новое обвинение.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Худяков – администратор сообщества “Омбудсмен полиции”, создателем которого является бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов . Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел: о вымогательстве, обороте порно, оскорблении власти и клевете. Впоследствии их передали в столичный главк СК РФ.

Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото затем якобы опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей, угрожая публикацией откровенного видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.

В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".

Худяков был задержан по эпизоду о распространении непристойных фотографий. Его привезли из Вологды Москву , после чего арестовали на два месяца.