В третьем сезоне конкурса "Мой первый бизнес" победили 12 школьников

"За спиной у наших конкурсантов немало испытаний: и онлайн-модуль, и бизнес-интенсив, и дистанционный образовательный курс, и вот теперь финальная "Битва проектов". Но самое, конечно, главное – это решения, проекты, которые созданы с нуля за это время. А их ни много ни мало больше 1200 – это на 20% больше прошлогоднего результата. Я уверен, что конкурс "Мой первый бизнес" станет отправной точкой, надежным фундаментом предпринимательского будущего ребят. Все, кто показал наилучшие результаты, а это три команды и всего 12 школьников, получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.