В третьем сезоне конкурса "Мой первый бизнес" победили 12 школьников

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Три команды в составе 12 школьников из Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара стали победителями заключительного этапа международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Фестиваль проходил с 13 по 19 июля в социальной сети "ВКонтакте" на странице конкурса "Мой первый бизнес". Всю неделю участники работали в образовательных мастер-классах, слушали ведущих отраслевых экспертов, участвовали в онлайн-зарядках и челленджах вместе с популярными блогерами. Главным событием финала стала федеральная "Битва проектов" по итогам шестимесячного бизнес-курса "Start Up", где 22 региональные команды представляли свои предпринимательские и социальные проекты.
"За спиной у наших конкурсантов немало испытаний: и онлайн-модуль, и бизнес-интенсив, и дистанционный образовательный курс, и вот теперь финальная "Битва проектов". Но самое, конечно, главное – это решения, проекты, которые созданы с нуля за это время. А их ни много ни мало больше 1200 – это на 20% больше прошлогоднего результата. Я уверен, что конкурс "Мой первый бизнес" станет отправной точкой, надежным фундаментом предпринимательского будущего ребят. Все, кто показал наилучшие результаты, а это три команды и всего 12 школьников, получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В сезоне 2019-2020 годов конкурс включает программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства. Задания составлялись научными сотрудниками РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Регистрация и онлайн-этап конкурса "Мой первый бизнес" 2019-2020 годов проходили с 1 октября по 10 декабря 2019 года. Всего на платформе конкурса зарегистрировались более 705 тысяч участников. Каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений ("Инновационное", "Социальное", "Образовательное", "Цифровое" и "Медиа"), выполнить задания от известных блогеров – наставников конкурса – и представить свою идею или бизнес-проект. Также конкурсанты проходили четырехдневный бизнес-интенсив "Город" и принимали участие в шестимесячном бизнес-курсе "Start Up" и масштабном фестивале "CapFest".