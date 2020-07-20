В Японии число жертв коронавируса достигло тысячи человек

ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Японии достигло тысячи человек: в понедельник медики сообщили о смерти еще двух пациентов, передает телеканал NHK.
В понедельник в Японии подтверждены 419 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 168 выявлены в Токио, а 49 – в Осаке. Всего в стране зафиксированы 26556 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.
Вместе с этим, в статистике не учитываются случаи заражения на американских военных базах, расположенных в южной японской префектуре Окинава. По последним данным, там выявлены 143 случая заражения коронавирусом. Еще один случай выявлен на американской базе в Токио.
Состояние еще 47 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 416 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597,5 тысячи человек скончались.
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