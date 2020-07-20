В Японии число жертв коронавируса достигло тысячи человек

В понедельник в Японии подтверждены 419 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 168 выявлены в Токио, а 49 – в Осаке. Всего в стране зафиксированы 26556 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.