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В Японии число жертв коронавируса достигло тысячи человек
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Японии достигло тысячи человек: в понедельник медики сообщили о смерти еще двух пациентов, передает телеканал... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:32
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, осака (город), япония, токио, в мире

В Японии число жертв коронавируса достигло тысячи человек

14:25 20.07.2020 (обновлено: 15:32 20.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Японии достигло тысячи человек: в понедельник медики сообщили о смерти еще двух пациентов, передает телеканал NHK.
Наибольшее число смертей от COVID-19 приходится на Токио (327 случаев), префектуры Хоккайдо (102 случая), Канагава (98 случаев) и Осака (86 случаев). Всего скончался 1001 человек.
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В понедельник в Японии подтверждены 419 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 168 выявлены в Токио, а 49 – в Осаке. Всего в стране зафиксированы 26556 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.
Вместе с этим, в статистике не учитываются случаи заражения на американских военных базах, расположенных в южной японской префектуре Окинава. По последним данным, там выявлены 143 случая заражения коронавирусом. Еще один случай выявлен на американской базе в Токио.
Состояние еще 47 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 416 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597,5 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОсака (город)ЯпонияТокиоВ мире
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