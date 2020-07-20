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Новое оружие России
https://ria.ru/20200720/1574597171.html
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:53
новое оружие россии
михаил будниченко
северное машиностроительное предприятие
владимир путин
севмаш
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил будниченко, северное машиностроительное предприятие, владимир путин, севмаш, безопасность

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

14:23 20.07.2020 (обновлено: 18:53 20.07.2020)
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© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта "Ясень-М" — АПЛ "Воронеж" и АПЛ "Владивосток"
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
Он доложил о начале работ Владимиру Путину по видеосвязи, так как президент находится на церемонии закладки еще двух кораблей в Керчи.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
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В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров, присутствовавший на площадке "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, где были заложены два фрегата — "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", также по видеосвязи доложил главе государства о том, что корабли оснащены увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного, в том числе гиперзвукового, оружия.
Путин заявил, что новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России.

"Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" — два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаше", два атомных подводных крейсера", — сказал он.

Путин отметил, что новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.
Глава государства напомнил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Он заявил, что при сохранении нынешних темпов доля современных кораблей в ВМФ достигнет 70% к 2027 году.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
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Ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с РИА Новости отмечал, что Россия за всю 300-летнюю историю флота не закладывала в один день шесть кораблей дальней морской и океанской зон.
По его словам, шесть мощнейших кораблей повысят вес России в геополитике и потенциал на рынке военной техники. По оценкам Ненашева, корабли будут строиться силами кооперации более чем трех тысяч предприятий из 50 регионов.
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Новое оружие РоссииМихаил БудниченкоСеверное машиностроительное предприятиеВладимир ПутинСевмашБезопасность
Популярные комментарии
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20 июля, 15:00
Arkadiy Fradkin
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Нефть упадёт в цене и вам хана.
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Arkadiy Fradkin
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