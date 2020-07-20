https://ria.ru/20200720/1574597171.html
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:23
2020-07-20T18:53
новое оружие россии
михаил будниченко
северное машиностроительное предприятие
владимир путин
севмаш
безопасность
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Arkadiy Fradkin
Не одобряю радостные В визги патриотов,оружие вместо бесплатной медицины,социального жилья и школ.Копия совка-пушки вместо масла.
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Arkadiy Fradkin
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил будниченко, северное машиностроительное предприятие, владимир путин, севмаш, безопасность
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Предприятие "Севмаш
" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко
.
Он доложил о начале работ Владимиру Путину по видеосвязи, так как президент находится на церемонии закладки еще двух кораблей в Керчи.
В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров, присутствовавший на площадке "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, где были заложены два фрегата — "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", также по видеосвязи доложил главе государства о том, что корабли оснащены увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного, в том числе гиперзвукового, оружия.
Путин заявил, что новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России.
"Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" — два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаше", два атомных подводных крейсера", — сказал он.
Путин отметил, что новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.
Глава государства напомнил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Он заявил, что при сохранении нынешних темпов доля современных кораблей в ВМФ достигнет 70% к 2027 году.
Ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с РИА Новости отмечал, что Россия за всю 300-летнюю историю флота не закладывала в один день шесть кораблей дальней морской и океанской зон.
По его словам, шесть мощнейших кораблей повысят вес России в геополитике и потенциал на рынке военной техники. По оценкам Ненашева, корабли будут строиться силами кооперации более чем трех тысяч предприятий из 50 регионов.