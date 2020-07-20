В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш" Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта "Ясень-М" — АПЛ "Воронеж" и АПЛ "Владивосток"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Предприятие " Предприятие " Севмаш " начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко

Он доложил о начале работ Владимиру Путину по видеосвязи, так как президент находится на церемонии закладки еще двух кораблей в Керчи.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров, присутствовавший на площадке "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, где были заложены два фрегата — "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", также по видеосвязи доложил главе государства о том, что корабли оснащены увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного, в том числе гиперзвукового, оружия.

Путин заявил, что новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России.

"Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" — два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаше", два атомных подводных крейсера", — сказал он.

Путин отметил, что новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.

Глава государства напомнил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Он заявил, что при сохранении нынешних темпов доля современных кораблей в ВМФ достигнет 70% к 2027 году.

Ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с РИА Новости отмечал, что Россия за всю 300-летнюю историю флота не закладывала в один день шесть кораблей дальней морской и океанской зон.