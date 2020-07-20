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Распространение нового коронавируса
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В Палестине выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Трое пациентов с COVID-19 скончались в Палестине за сутки, выявлены 468 новых случаев заражения, палестинское правительство решило ограничить передвижение,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:29
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, палестина, в мире

В Палестине выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

14:29 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ГАЗА, 20 июл - РИА Новости. Трое пациентов с COVID-19 скончались в Палестине за сутки, выявлены 468 новых случаев заражения, палестинское правительство решило ограничить передвижение, сообщила на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Трое пациентов скончались за минувшие сутки, выявлены 468 новых случаев заражения COVID-19, в том числе два новых случая в Газе, общее число инфицированных составило 10 520 человек. Палестинское правительство решило ограничить передвижение", - заявила эль-Кела.
"Сорок пациентов находятся в реанимации, из них трое больных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в Палестине достигло к сегодняшнему дню 65 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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