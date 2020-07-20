В Палестине выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

"Трое пациентов скончались за минувшие сутки, выявлены 468 новых случаев заражения COVID-19, в том числе два новых случая в Газе, общее число инфицированных составило 10 520 человек. Палестинское правительство решило ограничить передвижение", - заявила эль-Кела.