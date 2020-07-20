В НАБУ рассказали о бывшем директоре "Укравтодора"

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Бывший министр транспорта и водного хозяйства Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши , директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак имеет гражданство Польши и Украины , поэтому его экстрадиции, скорее всего, не будет, заявил директор украинского национального антикоррупционного бюро ( НАБУ Артем Сытник брифинге в понедельник.

Ранее генеральная прокуратура Польши и НАБУ сообщили, что Новак был задержан польской стороной по подозрению в коррупции. По данным польской прокуратуры, в ближайшее время Новак будет доставлен в окружную прокуратуру в Варшаве , где ему намерены предъявить шесть обвинений, касающихся периода, когда он возглавлял украинский " Укравтодор ". Обвинения касаются "руководства организованной преступной группой и отмывания денег". Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.

"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины", - сказал Сытник на брифинге, который транслировался онлайн.

По его словам, НАБУ направило в Польшу документы для уведомления Новака о подозрении со стороны Украины на территории Польши. "Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины", - добавил Сытник.

Глава НАБУ считает, что необходимости в экстрадиции может не быть.

"Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами", - добавил он.