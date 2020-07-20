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В НАБУ рассказали о бывшем директоре "Укравтодора"
Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак имеет гражданство Польши и Украины, поэтому... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:22
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
артем сытник
укравтодор
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), артем сытник, укравтодор, польша, варшава, украина, в мире

В НАБУ рассказали о бывшем директоре "Укравтодора"

14:22 20.07.2020
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© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак имеет гражданство Польши и Украины, поэтому его экстрадиции, скорее всего, не будет, заявил директор украинского национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник брифинге в понедельник.
Ранее генеральная прокуратура Польши и НАБУ сообщили, что Новак был задержан польской стороной по подозрению в коррупции. По данным польской прокуратуры, в ближайшее время Новак будет доставлен в окружную прокуратуру в Варшаве, где ему намерены предъявить шесть обвинений, касающихся периода, когда он возглавлял украинский "Укравтодор". Обвинения касаются "руководства организованной преступной группой и отмывания денег". Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.
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Вчера, 13:35
В Польше задержали экс-министра транспорта и бывшего главу "Укравтодора"
"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины", - сказал Сытник на брифинге, который транслировался онлайн.
По его словам, НАБУ направило в Польшу документы для уведомления Новака о подозрении со стороны Украины на территории Польши. "Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины", - добавил Сытник.
Глава НАБУ считает, что необходимости в экстрадиции может не быть.
"Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами", - добавил он.
В ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства "Укравтодор". В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Артем СытникУкравтодорПольшаВаршаваУкраинаВ мире
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