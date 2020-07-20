В ДНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольной ДНР Горловке , сообщил в понедельник журналистам представитель Народной милиции республики.

По его словам, в воскресенье украинские силовики открыли огонь по подконтрольной республике Горловке.

"Минометный обстрел корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата типа Мavik Pro. Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ украинский БПЛА был сбит", - сказал представитель Народной милиции ДНР.