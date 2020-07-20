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В ДНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольной ДНР Горловке,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:20
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
горловка
в мире
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донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, в мире

В ДНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе

14:20 20.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольной ДНР Горловке, сообщил в понедельник журналистам представитель Народной милиции республики.
По его словам, в воскресенье украинские силовики открыли огонь по подконтрольной республике Горловке.
"Минометный обстрел корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата типа Мavik Pro. Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ украинский БПЛА был сбит", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что после уничтожения беспилотника обстрел прекратился.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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