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Более 90 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении
Свыше 90 россиян вернулись 20 июля на родину рейсом Ереван - Ростов-на-Дону в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:19
2020-07-20T15:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости.
Свыше 90 россиян вернулись 20 июля на родину рейсом Ереван
- Ростов-на-Дону
в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса
, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении
.
В дипмиссии отметили, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 20 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 95 россиян", - отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2716 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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