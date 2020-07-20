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Более 90 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении
Свыше 90 россиян вернулись 20 июля на родину рейсом Ереван - Ростов-на-Дону в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:24
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Более 90 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении

14:19 20.07.2020 (обновлено: 15:24 20.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Свыше 90 россиян вернулись 20 июля на родину рейсом Ереван - Ростов-на-Дону в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
В дипмиссии отметили, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.
Вид из окна российского самолета во время полета
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"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 20 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 95 россиян", - отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2716 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в дипмиссии.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕреванРостов-на-ДонуАрменияВ мире
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