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В Кузбассе заключили под стражу водителя, сбившего насмерть пешеходов
Водителя, который пьяным сбил насмерть двух пешеходов в городе Киселевске Кемеровской области, заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:26
распространение нового коронавируса
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кемеровская область, происшествия

В Кузбассе заключили под стражу водителя, сбившего насмерть пешеходов

14:26 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Водителя, который пьяным сбил насмерть двух пешеходов в городе Киселевске Кемеровской области, заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав, который уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и дважды к уголовной, в состоянии опьянения задавил двух пешеходов в Киселевске, переходивших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Было возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ведомство сообщает, что водителю предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Отмечается, что в суде прокурор города поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления, не работает, имеет непогашенные судимости за совершение корыстных преступлений, а также в феврале 2020 года был осужден по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) условно.
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"Киселевским городским судом ходатайство следователя было удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 14 сентября 2020 года", – сообщает пресс-служба ведомства.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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