В Кузбассе заключили под стражу водителя, сбившего насмерть пешеходов

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Водителя, который пьяным сбил насмерть двух пешеходов в городе Водителя, который пьяным сбил насмерть двух пешеходов в городе Киселевске Кемеровской области , заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав, который уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и дважды к уголовной, в состоянии опьянения задавил двух пешеходов в Киселевске, переходивших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Было возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ведомство сообщает, что водителю предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отмечается, что в суде прокурор города поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления, не работает, имеет непогашенные судимости за совершение корыстных преступлений, а также в феврале 2020 года был осужден по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) условно.

"Киселевским городским судом ходатайство следователя было удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 14 сентября 2020 года", – сообщает пресс-служба ведомства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.