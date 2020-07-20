Путин рассказал, сколько кораблей ВМФ находятся в мировом океане

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Порядка 60 российских военных кораблей и судов обеспечения находятся сейчас в мировом океане, более половины из них – в дальней морской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ключевых районах мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них в дальней морской зоне", - сказал Путин на церемонии закладки кораблей в Керчи.

Он добавил, что такие походы российские корабли проводят последнее время на постоянной основе.