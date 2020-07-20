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Путин рассказал, сколько кораблей ВМФ находятся в мировом океане
Порядка 60 российских военных кораблей и судов обеспечения находятся сейчас в мировом океане, более половины из них – в дальней морской зоне, заявил президент... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:33
владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир путин, вмф рф, безопасность, в мире

Путин рассказал, сколько кораблей ВМФ находятся в мировом океане

14:17 20.07.2020 (обновлено: 14:33 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Порядка 60 российских военных кораблей и судов обеспечения находятся сейчас в мировом океане, более половины из них – в дальней морской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ключевых районах мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них в дальней морской зоне", - сказал Путин на церемонии закладки кораблей в Керчи.
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Он добавил, что такие походы российские корабли проводят последнее время на постоянной основе.
Военно-морской флот всегда надежно защищал рубежи России, и в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твердо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире, подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
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Путин: в России могут продолжить серию универсальных десантных кораблей
7200013
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