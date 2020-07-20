https://ria.ru/20200720/1574596636.html
В Кузбассе задержали дебошира, устроившего драку с кондуктором трамвая
Полицейские в Новокузнецке задержали дебошира, набросившегося на кондуктора трамвая, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:17
2020-07-20T14:17
гумвд
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, новокузнецк, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости.
Полицейские в Новокузнецке
задержали дебошира, набросившегося на кондуктора трамвая, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Кемеровской области
.
Ранее в сети появилось видео, на котором пассажир трамвая набрасывается на девушку-кондуктора, ударяет ее и толкает, отчего кондуктор падает. При этом кондуктор не растерялась и дала обидчику сдачи.
По данным полицейского главка, в отдел полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку за помощью обратилась кондуктор трамвая, пояснившая, что во время работы на маршруте у нее произошел конфликт с нетрезвым пассажиром. Женщина сделала ему замечание, в ответ тот ударил ее в область груди. На защиту работнику транспорта поспешили пассажиры, и нападавший выбежал из трамвая.
"Информация о розыске дебошира была передана нарядам полиции, несущим службу на улицах города. Через несколько минут злоумышленника задержали сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку. Им оказался 24-летний безработный местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Отмечается, что кондуктору поставлен предварительный диагноз "ушиб грудной клетки". Она направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.