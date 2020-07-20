В Кузбассе задержали дебошира, устроившего драку с кондуктором трамвая

Ранее в сети появилось видео, на котором пассажир трамвая набрасывается на девушку-кондуктора, ударяет ее и толкает, отчего кондуктор падает. При этом кондуктор не растерялась и дала обидчику сдачи.

По данным полицейского главка, в отдел полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку за помощью обратилась кондуктор трамвая, пояснившая, что во время работы на маршруте у нее произошел конфликт с нетрезвым пассажиром. Женщина сделала ему замечание, в ответ тот ударил ее в область груди. На защиту работнику транспорта поспешили пассажиры, и нападавший выбежал из трамвая.

"Информация о розыске дебошира была передана нарядам полиции, несущим службу на улицах города. Через несколько минут злоумышленника задержали сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку. Им оказался 24-летний безработный местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.