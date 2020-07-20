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В Саратове произошло нападение на следователя
Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:17
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
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саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове произошло нападение на следователя

14:17 20.07.2020
9199
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости. Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
Ранее местное ИА "Взгляд-инфо" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на проходной в здании областного СУСК в понедельник следователю брызнули в лицо кислотой, после чего он был госпитализирован, а его предполагаемый обидчик - фигурант одного из уголовных дел - задержан.
"В отношении следователя следственного управления по Саратовской области 20 июля 2020 года в утреннее время было совершено противоправное деяние. Жизни сотрудника ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка. Подробности случившегося будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьСаратовПроисшествия
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