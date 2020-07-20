В Саратове произошло нападение на следователя

Ранее местное ИА "Взгляд-инфо" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на проходной в здании областного СУСК в понедельник следователю брызнули в лицо кислотой, после чего он был госпитализирован, а его предполагаемый обидчик - фигурант одного из уголовных дел - задержан.