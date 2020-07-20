https://ria.ru/20200720/1574596597.html
В Саратове произошло нападение на следователя
Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:17
2020-07-20T14:17
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
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саратовская область
саратов
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия