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Россия будет держать курс на построение современного флота, заявил Путин
Россия будет и впредь держать курс на построение современного и боеспособного флота, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:24
керчь
владимир путин
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
керчь, владимир путин, безопасность, в мире

Россия будет держать курс на построение современного флота, заявил Путин

14:16 20.07.2020 (обновлено: 14:24 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КЕРЧЬ, 20 июл - РИА Новости. Россия будет и впредь держать курс на построение современного и боеспособного флота, заявил президент России Владимир Путин.
Путин прибыл в Керчь, где принял участие в церемонии участия в закладке универсальных десантных кораблей в Крыму.
"Будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники", - сказал он.
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КерчьВладимир ПутинБезопасностьВ мире
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