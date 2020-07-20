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В Зеленограде на кладбище нашли предмет, похожий на мину времен войны
Предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны, обнаружен в понедельник днем на территории Алабушевского кладбища в Зеленограде, на место опасной... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:15
зеленоград
происшествия
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РИА Новости
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353
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зеленоград, происшествия

В Зеленограде на кладбище нашли предмет, похожий на мину времен войны

14:15 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны, обнаружен в понедельник днем на территории Алабушевского кладбища в Зеленограде, на место опасной находки вызваны военные саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории Алабушевского кладбища по адресу: Проектируемый проезд, 5557, строение 1 обнаружен предмет, похожий на мину времен войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место опасной находки оцеплено, вызваны военные саперы.
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