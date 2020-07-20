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Под Иваново полицейского и его жену обвинили в попытке помочь преступнику
Начальник отделения уголовного розыска в Ивановской области обвиняется в том, что за 1,2 миллиона рублей обещал фигуранту уголовного дела помочь скрыться от... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:15
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия

Под Иваново полицейского и его жену обвинили в попытке помочь преступнику

14:15 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Начальник отделения уголовного розыска в Ивановской области обвиняется в том, что за 1,2 миллиона рублей обещал фигуранту уголовного дела помочь скрыться от следствия, супруга полицейского участвовала в предприятии, сообщило СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, заместитель начальника отдела – начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский", зная, что 35-летний местный житель является обвиняемым по уголовному делу и объявлен в розыск полицией другого региона, предложил фигуранту дела передать ему 1,2 миллиона рублей в обмен на то, что оперативники прекратят поиски.
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Супруга полицейского была посвящена в его планы, отмечает следствие.
"Жена… получила от фигуранта уголовного дела часть ранее оговоренной суммы в размере 610 тысяч рублей. Супруги задержаны сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после передачи им денежных средств, в связи с чем преступление не было доведено до конца. Полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его супруге – в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Супругам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба управления МВД региона, по данному факту руководством ведомства назначена служебная проверка, которую проводит подразделение собственной безопасности управления. "В случае если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - информирует полиция.
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