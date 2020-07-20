Под Иваново полицейского и его жену обвинили в попытке помочь преступнику

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Начальник отделения уголовного розыска в Начальник отделения уголовного розыска в Ивановской области обвиняется в том, что за 1,2 миллиона рублей обещал фигуранту уголовного дела помочь скрыться от следствия, супруга полицейского участвовала в предприятии, сообщило СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, заместитель начальника отдела – начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский", зная, что 35-летний местный житель является обвиняемым по уголовному делу и объявлен в розыск полицией другого региона, предложил фигуранту дела передать ему 1,2 миллиона рублей в обмен на то, что оперативники прекратят поиски.

Супруга полицейского была посвящена в его планы, отмечает следствие.

"Жена… получила от фигуранта уголовного дела часть ранее оговоренной суммы в размере 610 тысяч рублей. Супруги задержаны сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после передачи им денежных средств, в связи с чем преступление не было доведено до конца. Полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его супруге – в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Супругам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.