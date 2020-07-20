Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде и сильном ветре

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МЧС предупреждает жителей Москвы Московской области о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет , с 12.30 до конца суток 20 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.

Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.