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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде и сильном ветре
МЧС предупреждает жителей Москвы и Московской области о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:15
2020-07-20T14:15
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
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москва
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152548/96/1525489602_0:204:3139:1970_1400x0_80_0_0_faab357783fe678eaa08076484e7cb0c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МЧС
предупреждает жителей Москвы
и Московской области
о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет
, с 12.30 до конца суток 20 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.
Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС РФ.
Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.
МЧС также напоминает гражданам, что при грозе следует держаться подальше от электропроводки и антенн, желательно отключить радио и телевизор. При этом на улице не нужно прятаться под высокие деревья, а при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.