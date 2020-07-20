В Татарстане росгвардейцы спасли девочку, запертую в машине на жаре

"К находившемуся на маршруте патрулирования в Набережных Челнах старшему сержанту Расиму Шакурову и старшему прапорщику Ришату Исхакову обратилась за помощью женщина. Она сообщила, что случайно заперла в своём автомобиле трехлетнюю родственницу и находится в безвыходном положении, так как ключи от машины остались внутри. С использованием подручных средств сотрудники вневедомственной охраны смогли открыть дверь автомашины и освободить девочку", - говорится в сообщении.