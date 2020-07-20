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В Татарстане росгвардейцы спасли девочку, запертую в машине на жаре
Сотрудники Росгвардии в Татарстане в Набережных Челнах спасли из салона автомобиля трехлетнюю девочку, случайно запертую в 37-градусную жару в автомобиле,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:13
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия

В Татарстане росгвардейцы спасли девочку, запертую в машине на жаре

14:13 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Татарстане в Набережных Челнах спасли из салона автомобиля трехлетнюю девочку, случайно запертую в 37-градусную жару в автомобиле, сообщает пресс-служба ведомства.
"К находившемуся на маршруте патрулирования в Набережных Челнах старшему сержанту Расиму Шакурову и старшему прапорщику Ришату Исхакову обратилась за помощью женщина. Она сообщила, что случайно заперла в своём автомобиле трехлетнюю родственницу и находится в безвыходном положении, так как ключи от машины остались внутри. С использованием подручных средств сотрудники вневедомственной охраны смогли открыть дверь автомашины и освободить девочку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники Росгвардии убедились, что ребенок не нуждается в медицинской помощи, и только тогда вернулись к исполнению служебных обязанностей.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
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