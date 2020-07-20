https://ria.ru/20200720/1574596385.html
В Татарстане росгвардейцы спасли девочку, запертую в машине на жаре
Сотрудники Росгвардии в Татарстане в Набережных Челнах спасли из салона автомобиля трехлетнюю девочку, случайно запертую в 37-градусную жару в автомобиле,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:13
2020-07-20T14:13
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_0:298:3109:2047_1400x0_80_0_0_0061462b3334e45bac8b171448bc169f.jpg
https://ria.ru/20200720/1574573075.html
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_0:298:3109:2047_1400x0_80_0_0_0061462b3334e45bac8b171448bc169f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_378e32e7f2d82aac685803c555d15834.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_ef32de64b69567ce6a9ef6fb7afbe068.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия