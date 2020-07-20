Сенатор призвал повышать ответственность компаний за экологические риски

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Необходимо повысить уголовную и административную ответственность для виновников экологических катастроф, обсудить возможность предоставления Необходимо повысить уголовную и административную ответственность для виновников экологических катастроф, обсудить возможность предоставления Росприроднадзору Ростехнадзору дополнительных полномочий по проведению проверок на предприятиях, считает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров

"По поручению президента РФ после разлива топлива в Норильске (29 мая - ред.) был принят закон, обязывающий компании, которые добывают, транспортируют, хранят, реализуют нефть, иметь финансовые гарантии ликвидации последствий катастроф", - сказал Майоров в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что "Норникель", на дочернем предприятии которого произошла катастрофа, будет возмещать ущерб, однако на ликвидацию таких серьезных загрязнений понадобятся долгие годы. "Должен быть перечень законов, который бы работал на упреждение подобных аварий", - подчеркнул сенатор.

В частности, необходимо усилить ответственность за создание экологических проблем, чтобы компании лучше следили за своими производствами, полагает Майоров. "Виновные в экологических катастрофах должны нести как уголовные, так и административные наказания", - сказал законодатель.

Кроме этого, важно, что по разрабатываемому правительственному закону о контрольно-надзорной деятельности под "регуляторную гильотину" не попали законы и нормативы, которые необходимы, чтобы обеспечивать безопасность на экологически опасных объектах, полагает политик.

Также "нужно разделить объекты по риск-ориентированному принципу, в зависимости от того, несут ли они экологические риски", считает сенатор. Кроме того, необходимо изучить, "нужно ли менять законодательство, чтобы Росприроднадзор и Ростехнадзор проводили регулярные проверки технического состояния объектов для недопущения инцидентов, подобных аварии в Норильске", добавил глава комитета СФ. При этом надо находить разумный компромисс, чтобы не разрушить бизнес, который и так пострадал из-за пандемии коронавируса, заключил законодатель.