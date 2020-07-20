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В Каталонии проходит акция протеста против визита короля Испании
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию протеста против монархии и визита в регион главы государства, короля Фелипе... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:06
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таррагона, каталония, испания, в мире

В Каталонии проходит акция протеста против визита короля Испании

14:06 20.07.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКороль Испании Фелипе VI
Король Испании Фелипе VI
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
МАДРИД. 20 июл – РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию протеста против монархии и визита в регион главы государства, короля Фелипе VI.
Фелипе VI и его супруга королева Летисия посещают в понедельник монастырь Поблет (провинция Таррагона) в рамках своей поездки по стране.
Король Испании Хуан Карлос I
19 июля, 14:51
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Утром сторонники независимости собрались в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи, расположенном в трех километрах от монастыря, и направились к нему колонной под лозунгом "У Каталонии нет короля". Подойти непосредственно к месту они не смогли – путь преградили правоохранительные органы.
На фото и видео, которые различные организации, поддерживающие независимость, распространяют в соцсетях видно, что у многих протестующих в руках эстелады – неофициальный флаг независимости, а также плакаты с перечеркнутой короной. Они скандируют "Независимость" и поют гимн Каталонии.
"Бурбоны приезжают в Каталонию и заставляют закрыть монастырь Поблета. Они знают, что на наших улицах их не ждут. Свергнем корону!", - говорится в сообщении общественной организации Òmnium Cultural, которая стала одним из организаторов шествия.
Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017
Вчера, 13:31
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Она же выступила с инициативой еще одной акции, проходящей в различных каталонских муниципалитетах, - участники выкладывают на улицах и площадях огромные плакаты с изображением короны и надписью "Свергнем ее".
Ранее неизвестные подожгли шины на высокоскоростной железной дороге в другом районе автономного сообщества – на пути из Фирегаса в Барселону – из-за чего движение поездов было приостановлено.
Визит главы государства проходит в рамках его поездки по всем автономным сообществам страны в связи с последствиями эпидемии коронавируса COVID-19. Изначально предполагалось, что глава государства приедет в Барселону, где посетит храм Саграда Фамилия, а оттуда направится в Фигерас, где расположен музей Сальвадора Дали. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления карантинных мер (в этих регионах жителям рекомендовано не выходить из домов без крайней необходимости) программа визита была сокращена.
Протесты также связаны с разразившимся коррупционным скандалом вокруг отца Фелипе VI, короля Хуана Карлоса, в отношении которого ведет расследование прокуратура Верховного суда Испании из-за возможного поступления на швейцарские счета 100 миллионов долларов в 2008 году от саудовской королевской семьи в связи с контрактом на строительство высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой.
Король Испании Хуан Карлос I
25 июня, 04:49
Бывших королей не бывает: почему в Испании защищают Хуана Карлоса
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