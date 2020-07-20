В Каталонии проходит акция протеста против визита короля Испании

МАДРИД. 20 июл – РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию протеста против монархии и визита в регион главы государства, короля Фелипе VI.

Фелипе VI и его супруга королева Летисия посещают в понедельник монастырь Поблет (провинция Таррагона ) в рамках своей поездки по стране.

Утром сторонники независимости собрались в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи, расположенном в трех километрах от монастыря, и направились к нему колонной под лозунгом "У Каталонии нет короля". Подойти непосредственно к месту они не смогли – путь преградили правоохранительные органы.

На фото и видео, которые различные организации, поддерживающие независимость, распространяют в соцсетях видно, что у многих протестующих в руках эстелады – неофициальный флаг независимости, а также плакаты с перечеркнутой короной. Они скандируют "Независимость" и поют гимн Каталонии.

"Бурбоны приезжают в Каталонию и заставляют закрыть монастырь Поблета. Они знают, что на наших улицах их не ждут. Свергнем корону!", - говорится в сообщении общественной организации Òmnium Cultural, которая стала одним из организаторов шествия.

Она же выступила с инициативой еще одной акции, проходящей в различных каталонских муниципалитетах, - участники выкладывают на улицах и площадях огромные плакаты с изображением короны и надписью "Свергнем ее".

Ранее неизвестные подожгли шины на высокоскоростной железной дороге в другом районе автономного сообщества – на пути из Фирегаса в Барселону – из-за чего движение поездов было приостановлено.

Визит главы государства проходит в рамках его поездки по всем автономным сообществам страны в связи с последствиями эпидемии коронавируса COVID-19. Изначально предполагалось, что глава государства приедет в Барселону, где посетит храм Саграда Фамилия, а оттуда направится в Фигерас, где расположен музей Сальвадора Дали . Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления карантинных мер (в этих регионах жителям рекомендовано не выходить из домов без крайней необходимости) программа визита была сокращена.