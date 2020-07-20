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В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в регионах
Около 170 приусадебных участков и девять участков автомобильных дорог остаются подтопленными на территории Дальнего Востока, Сибири и европейской части страны... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:05
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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353
60
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60
дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в регионах

14:05 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 170 приусадебных участков и девять участков автомобильных дорог остаются подтопленными на территории Дальнего Востока, Сибири и европейской части страны после прохождения циклонов с обильными осадками, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"На территории семи регионов остаются подтопленными пять жилых и 65 дачных домов, 166 приусадебных участков, два низководных моста и девять участков автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, в результате неблагоприятных метеоявлений на прошлой неделе произошли подтопления в 11 регионах страны. Наиболее сложная обстановка складывалась в Туве и Московской области. В настоящее время отмечается устойчивое снижение уровней воды.
Прокуратура
17 июля, 15:52
Прокуратура проконтролирует устранение последствий подтопления в Можайске
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Дальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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