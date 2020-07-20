Парламент Болгарии закончил дебаты по вотуму недоверия правительству

Болгарская социалистическая партия (БСП) 15 июля в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.

Согласно законодательству, голосование по вотуму недоверия должно пройти в парламенте в течение 24 часов после окончания дебатов. Депутаты договорились начать внеочередное заседание во вторник в 11.30 (совпадает с мск).

В январе БСП инициировала голосование по вотуму недоверия совмину, который обвинялся в провале политики в сфере защиты окружающей среды и водоснабжения. Тогда большинство депутатов отклонило инициативу. Если парламент и на этот раз поддержит правительство, новое предложение о вотуме недоверия не может быть выдвинуто ранее, чем через шесть месяцев.