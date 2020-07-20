https://ria.ru/20200720/1574595629.html
Парламент Болгарии закончил дебаты по вотуму недоверия правительству
Народное собрание (парламент) Болгарии закончило дебаты по вотуму недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова, голосование по этому вопросу... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:03
2020-07-20T14:03
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Народное собрание (парламент) Болгарии
закончило дебаты по вотуму недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова
, голосование по этому вопросу состоится во вторник, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Болгарская социалистическая партия (БСП) 15 июля в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.
Согласно законодательству, голосование по вотуму недоверия должно пройти в парламенте в течение 24 часов после окончания дебатов. Депутаты договорились начать внеочередное заседание во вторник в 11.30 (совпадает с мск).
В понедельник утром сторонники отставки правительства заблокировали движение в центре Софии
и пытались окружить парламент, который защищала живая цепь полицейских. Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.
В январе БСП инициировала голосование по вотуму недоверия совмину, который обвинялся в провале политики в сфере защиты окружающей среды и водоснабжения. Тогда большинство депутатов отклонило инициативу. Если парламент и на этот раз поддержит правительство, новое предложение о вотуме недоверия не может быть выдвинуто ранее, чем через шесть месяцев.