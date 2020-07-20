Зараженный коронавирусом Болсонару принял сторонников в своей резиденции

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Зараженный коронавирусом нового типа президент Зараженный коронавирусом нового типа президент Бразилии Жаир Болсонару принял в воскресенье несколько сотен своих сторонников в садах дворца Алворада, своей официальной резиденции, передает агентство Efe.

Ранее на прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил CNN Brasil о положительном результате своего повторного теста на новый коронавирус SARS-CoV-2. Впервые это заболевание выявили у бразильского политика 7 июля.

Как сообщает агентство, Болсонару вышел из резиденции и направился к своим сторонникам, которые несколько часов провели недалеко от дворца, участвуя в бдении, организованном евангелическими лидерами.

На видео, распространенном агентством, видно, что президента и собравшихся разделяет только узкий неглубокий зеркальный пруд. В какой-то момент во время обращения Болсонару даже снял маску. Многие из его сторонников также не были в средствах индивидуальной защиты.

Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".