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Зараженный коронавирусом Болсонару принял сторонников в своей резиденции
Зараженный коронавирусом нового типа президент Бразилии Жаир Болсонару принял в воскресенье несколько сотен своих сторонников в садах дворца Алворада, своей... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
бразилия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире

Зараженный коронавирусом Болсонару принял сторонников в своей резиденции

14:02 20.07.2020
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© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Зараженный коронавирусом нового типа президент Бразилии Жаир Болсонару принял в воскресенье несколько сотен своих сторонников в садах дворца Алворада, своей официальной резиденции, передает агентство Efe.
Ранее на прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил CNN Brasil о положительном результате своего повторного теста на новый коронавирус SARS-CoV-2. Впервые это заболевание выявили у бразильского политика 7 июля.
Как сообщает агентство, Болсонару вышел из резиденции и направился к своим сторонникам, которые несколько часов провели недалеко от дворца, участвуя в бдении, организованном евангелическими лидерами.
На видео, распространенном агентством, видно, что президента и собравшихся разделяет только узкий неглубокий зеркальный пруд. В какой-то момент во время обращения Болсонару даже снял маску. Многие из его сторонников также не были в средствах индивидуальной защиты.
Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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