В МИД прокомментировали обвинения Германии в кибератаках в адрес России

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выдвинув псевдообвинения в адрес России в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, Выдвинув псевдообвинения в адрес России в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, Германия продемонстрировала вынужденную западную солидарность или "откупилась" от США за "беспардонные" претензии по " Северному потоку 2 ", считает директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских

"Удивляет, что пять лет этот заведомо абсурдный кейс пылился, никого не волновал, дожидался подходящего момента, а сейчас вдруг "взорвался". Складывается впечатление, что, выдвинув псевдообвинения в адрес России, немцы выполнили ритуал вынужденной западной солидарности в условиях колоссального давления Вашингтона, а, может, и еще циничнее - таким образом "откупились" от своего "старшего брата" за беспардонные претензии по "Северному потоку 2", - заявил Крутских в интервью журналу " Международная жизнь ".

Он подчеркнул, что власти ФРГ в своих обвинениях ссылаются на какие-то "надежные свидетельства", которые, по сообщениям немецких СМИ, были получены ими от США. "Это известные поставщики "достоверных фактов". Неужели Германия, не проверив подлинность информации, тут же опубликовала ее?" - отметил директор департамента.

Крутских добавил, что если в Берлине действительно располагают поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то российская сторона готова их рассмотреть. "Впрочем, как показывает практика, таковые едва ли будут нам представлены", - подчеркнул он.

"Нам нужны факты, а не "высокая доля вероятности", о которой так активно заявляют в немецких СМИ. В их отсутствие решительно отвергаем необоснованные и глубоко политизированные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году. Усматриваем в них попытку дискредитировать нашу страну и закрепить за ней образ агрессора в восприятии широкой мировой общественности", - заявил дипломат.

Он добавил, что вывод о принадлежности источника вредоносной активности должен быть подтвержден техническими данными. По его словам, в адрес компетентных российских ведомств не поступало официальных материалов и запросов от властей ФРГ о хакерских атаках на серверы бундестага.

В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева . Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза . Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках на бундестаг, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг.