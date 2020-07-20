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В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за сутки
Новых случаев коронавируса в Латвии за сутки не выявлено, общее число зарегистрированных заболевших в стране составляет 1192, сообщили на сайте Центра... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:00
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

14:00 20.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 20 июл – РИА Новости. Новых случаев коронавируса в Латвии за сутки не выявлено, общее число зарегистрированных заболевших в стране составляет 1192, сообщили на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За прошедшие сутки сделано 1297 тестов на COVID-19, среди которых не было выявлено новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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В целом с начала пандемии в Латвии проведено 182225 тестов на COVID-19, заболели 1192 человека, 31 носитель вируса умер, выздоровели 1022 человека. В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.
С 16 июля в Латвии регистрируют всех приезжающих из-за границы пассажиров, которые использовали услуги международных перевозчиков. Документ должны составлять все – и местные жители и иностранцы. Цель анкетирования – выяснить, в каких странах находился заболевший в течение 14 дней до прибытия в Латвию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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