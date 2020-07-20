Москва предложила Берлину провести консультации по кибербезопасности

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских

Комментируя претензии Берлина к Москве по якобы имевшим место в 2015 году кибератакам на бундестаг, Крутских отметил, что российская сторона несколько раз предлагали немцам провести консультации по теме информационной безопасности, в том числе в 2018 году.

"Берлин в одностороннем порядке сорвал запланированные российско-германские межведомственные консультации высокого уровня по информационной безопасности и продолжает последовательно, целенаправленно, под различными предлогами уклоняться от возобновления этого полезного формата взаимодействия, в рамках которого можно было бы снять все вопросы, передать информацию, провести переговоры", - заявил Крутских.

"Считаем крайне актуальным возобновить полномасштабный диалог в таком формате с привлечением необходимого круга экспертов по МИБ. Это позволит нейтрализовать ненужный раздражитель в наших двусторонних отношениях и перевести взаимодействие по проблематике информбезопасности в практическую плоскость", - отметил он в интервью журналу "Международная жизнь".

В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева . Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза . Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.