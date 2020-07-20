Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574594425.html
Москва предложила Берлину провести консультации по кибербезопасности
Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии, заявил в понедельник спецпредставитель... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:13
андрей крутских
мария захарова
сергей нечаев (дипломат)
сергей лавров
мид германии
евросоюз
москва
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852632_0:53:3072:1781_1400x0_80_0_0_545cf8eb5e462335594b780ba4be078c.jpg
https://ria.ru/20200720/1574594894.html
https://ria.ru/20200714/1574329958.html
москва
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852632_0:53:3072:1781_1400x0_80_0_0_545cf8eb5e462335594b780ba4be078c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852632_28:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_fe840e59c2070a3b9ba364db11241f2f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852632_369:0:2417:2048_1400x0_80_0_0_c628e87136545f1b376f1d856ad4de51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей крутских, мария захарова, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, мид германии, евросоюз, москва, берлин (город), в мире

Москва предложила Берлину провести консультации по кибербезопасности

13:48 20.07.2020 (обновлено: 14:13 20.07.2020)
263
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
Комментируя претензии Берлина к Москве по якобы имевшим место в 2015 году кибератакам на бундестаг, Крутских отметил, что российская сторона несколько раз предлагали немцам провести консультации по теме информационной безопасности, в том числе в 2018 году.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 13:57
В МИД прокомментировали обвинения Германии в кибератаках в адрес России
"Берлин в одностороннем порядке сорвал запланированные российско-германские межведомственные консультации высокого уровня по информационной безопасности и продолжает последовательно, целенаправленно, под различными предлогами уклоняться от возобновления этого полезного формата взаимодействия, в рамках которого можно было бы снять все вопросы, передать информацию, провести переговоры", - заявил Крутских.
"Считаем крайне актуальным возобновить полномасштабный диалог в таком формате с привлечением необходимого круга экспертов по МИБ. Это позволит нейтрализовать ненужный раздражитель в наших двусторонних отношениях и перевести взаимодействие по проблематике информбезопасности в практическую плоскость", - отметил он в интервью журналу "Международная жизнь".
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках на бундестаг, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг. Итоги расследования хакерской атаки должны быть обсуждены между ФРГ и Россией, заявила ранее РИА Новости вице-президент бундестага Петра Пау.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
14 июля, 13:37
Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности
530000
Обсудить 0
Андрей КрутскихМария ЗахароваСергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровМИД ГерманииЕвросоюзМоскваБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
В СБУ заявили о найденном в Донбассе тайнике с боеприпасами
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД объяснили обвинения в кибератаках в адрес России и Китая
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали обвинения Германии в кибератаках в адрес России
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Маски и антисептики в Шереметьево
В Шереметьево запустили проект по экспресс-тестированию на COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия призвала ограничить кибератаки в период пандемии
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Российскую вакцину от COVID-19 надо проверить на больных, считает эксперт
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Петр Порошенко
Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний
Дворец спорта в Минске
Белоруссия и США не будут союзниками в обозримом будущем, уверен дипломат
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада
Польская полиция
В Польше задержали экс-министра транспорта и бывшего главу "Укравтодора"
Президент США Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали слова Трампа про "прекрасные" мировые войны
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Зараженный коронавирусом Болсонару принял сторонников в своей резиденции
Король Испании Фелипе VI
В Каталонии проходит акция протеста против визита короля Испании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния