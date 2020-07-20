https://ria.ru/20200720/1574594164.html
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России семи неправительственных организаций из США и Великобритании, сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:43
2020-07-20T14:27
генеральная прокуратура рф
великобритания
сша
в мире
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a. S-B
И это только начало,многих гнать .... метлой надо.
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Сергей Смирнов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России семи неправительственных организаций из США
и Великобритании
, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В список вошли "Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун", "Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае", "Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун", "Друзья Фалуньгун", "Врачи против насильственного извлечения органов", "Буддистское сообщество "Родники дракона" (все из США), а также "Европейская ассоциация "Фалунь Дафа" (Великобритания).
Указано, что их деятельность представляет угрозу безопасности России, деталей в Генпрокуратуре
не уточнили.
Внести эти НКО в официальный список нежелательных должен Минюст.
По закону после этого организации должны будут прекратить работу своих структурных подразделений в России, они не смогут распространять информационные материалы и проводить мероприятия. Банки должны будут отказывать им в проведении транзакций.
Сотрудников НКО смогут привлечь к административной ответственности.
Кроме того, статья о работе нежелательной организации содержится и в Уголовном кодексе, по ней может грозить до шести лет лишения свободы.