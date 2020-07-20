Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России семи неправительственных организаций из Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России семи неправительственных организаций из США Великобритании , сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В список вошли "Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун", "Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае", "Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун", "Друзья Фалуньгун", "Врачи против насильственного извлечения органов", "Буддистское сообщество "Родники дракона" (все из США), а также "Европейская ассоциация "Фалунь Дафа" (Великобритания).

Указано, что их деятельность представляет угрозу безопасности России, деталей в Генпрокуратуре не уточнили.

Внести эти НКО в официальный список нежелательных должен Минюст.

По закону после этого организации должны будут прекратить работу своих структурных подразделений в России, они не смогут распространять информационные материалы и проводить мероприятия. Банки должны будут отказывать им в проведении транзакций.

Сотрудников НКО смогут привлечь к административной ответственности.