Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574594164.html
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России семи неправительственных организаций из США и Великобритании, сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:27
генеральная прокуратура рф
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1400x0_80_0_0_d69de239bae255156a12cffc4652bf01.jpg
https://ria.ru/20200408/1569767151.html
https://ria.ru/20200423/1570456468.html
И это только начало,многих гнать .... метлой надо.
324
ЦРУшников забанили! Срочно подымайте правозащитный актив и журналистов Коммерсанта и бегом на протесты!
267
56
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1400x0_80_0_0_d69de239bae255156a12cffc4652bf01.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2b0795c2a5627e96d451b54666b95d01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_436:0:2380:1944_1400x0_80_0_0_8bd71b3db244571d7c9c0d8e0394a21f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, великобритания, сша, в мире

Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России

13:43 20.07.2020 (обновлено: 14:27 20.07.2020)
34114
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России семи неправительственных организаций из США и Великобритании, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В список вошли "Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун", "Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае", "Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун", "Друзья Фалуньгун", "Врачи против насильственного извлечения органов", "Буддистское сообщество "Родники дракона" (все из США), а также "Европейская ассоциация "Фалунь Дафа" (Великобритания).
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
8 апреля, 18:23
Генпрокуратура признала Джеймстаунский фонд нежелательной организацией
Указано, что их деятельность представляет угрозу безопасности России, деталей в Генпрокуратуре не уточнили.
Внести эти НКО в официальный список нежелательных должен Минюст.
По закону после этого организации должны будут прекратить работу своих структурных подразделений в России, они не смогут распространять информационные материалы и проводить мероприятия. Банки должны будут отказывать им в проведении транзакций.
Сотрудников НКО смогут привлечь к административной ответственности.
Кроме того, статья о работе нежелательной организации содержится и в Уголовном кодексе, по ней может грозить до шести лет лишения свободы.
Здание Министерства Юстиции России
23 апреля, 12:38
В России признали нежелательной организацией Project Harmony из США
13581871929
Обсудить 56
Генеральная прокуратура РФВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
И это только начало,многих гнать .... метлой надо.
20 июля, 14:05
aSa. S-B
31052007
ЦРУшников забанили! Срочно подымайте правозащитный актив и журналистов Коммерсанта и бегом на протесты!
20 июля, 14:12
СССергей Смирнов
1698700011
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Работа нефтяных станков - качалок
Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
Участник акции протеста против политики Дональда Трампа в костюме Джокера сжигает долларовые банкноты на Аллее славы в Голливуде, США
"Культура отмены": самоуничтожение либерализма
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
В Кремле ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
"Достанет хоть в космосе": почему в НАТО боятся российской системы С-500
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния