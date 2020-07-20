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В МИД объяснили обвинения в кибератаках в адрес России и Китая
Обвинения РФ и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением, заявил директор департамента международной... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:41
россия
андрей крутских
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китай
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технологии
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россия, андрей крутских, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, технологии

В МИД объяснили обвинения в кибератаках в адрес России и Китая

13:40 20.07.2020 (обновлено: 13:41 20.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Обвинения РФ и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.
"Бездоказательность и политическая мотивированность подобных информационных вбросов очевидна. Печально то, что участие в провокационных акциях принимают не только наши американские партнеры", - сказал Крутских в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос, с чем связаны обвинения спецслужб США в том, что якобы хакеры их РФ и Китая пытаются похитить информацию о вакцине от коронавируса.
По его словам, "кампании по дезинформации, особенно в области здравоохранения, проводятся для манипулирования общественным мнением".
"Россия выступает за то, чтобы исключить возможность произвольного определения источника киберугроз без соответствующих технических доказательств государствами по собственному усмотрению", - добавил Крутских.
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В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения. В посольстве РФ в Лондоне считают, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ - это "пропагандистский шаг".
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РоссияАндрей КрутскихМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАТехнологии
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