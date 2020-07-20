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Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада
Обвиненный и казненный за работу на ЦРУ Махмуд Мусави Маджд передавал США данные личной охраны президента Сирии Башара Асада, сообщила в понедельник... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:38
моссад
башар асад
сирия
иран
сша
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моссад, башар асад, сирия, иран, сша, в мире

Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада

13:38 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Обвиненный и казненный за работу на ЦРУ Махмуд Мусави Маджд передавал США данные личной охраны президента Сирии Башара Асада, сообщила в понедельник государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
Утром 20 июля стало известно о казни Махмуда Мусави Маджда, которого иранские власти обвинили в работе на ЦРУ и израильский "Моссад", а также в передаче данных о передвижении генерала Касема Сулеймани. Дело против осужденного было начато еще до гибели Сулеймани и не имело отношения к операции США против военного.
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"Согласно полученным данным, Мусави Маджд, осуществляя свои преступные действия, в ходе первой встречи с офицером американской разведки передал ЦРУ телефон и данные и характеристики руководителя охраны президента Сирии Башара Асада", - говорится в сообщении IRIB.
По данным гостелерадиокомпании Ирана, Маджд также передал ЦРУ проект реструктуризации органов безопасности и разведки Сирии. Отмечается, что подготовкой шпиона занимался "Моссад", которому он сообщил данные о визите министра обороны Ирана в Сирии.
IRIB не уточняет, когда это было, и не приводит источника своей информации, однако сообщает, что за свою работу на ЦРУ с июня 2013 года до октября 2017 года он получил 280 тысяч долларов.
В свою очередь агентство Fars сообщает, что Маджд учился в Сирии, куда переехал вместе с отцом, занимавшимся торговлей. Выучив английский и арабский, он начал работать с одной сотрудничавшей с Ираном компанией в качестве переводчика. С началом войны в Сирии его семья вернулась в Иран, а сам он остался там, где сблизился с иранскими военные советниками, поскольку знал хорошо язык и географию Сирии.
Отмечается, что он не был служащим Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), однако получил доступ к важной информации, в том числе к данным о частях и подразделениях, системах связи, командовании.
Флаг Ирана
1 октября 2019, 11:22
Власти Ирана приговорили к казни обвиняемого в шпионаже в пользу США
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МоссадБашар АсадСирияИранСШАВ мире
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