Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада

ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Обвиненный и казненный за работу на ЦРУ Махмуд Мусави Маджд передавал IRIB. Обвиненный и казненный за работу на ЦРУ Махмуд Мусави Маджд передавал США данные личной охраны президента Сирии Башара Асада , сообщила в понедельник государственная телерадиокомпания Ирана

Утром 20 июля стало известно о казни Махмуда Мусави Маджда, которого иранские власти обвинили в работе на ЦРУ и израильский " Моссад ", а также в передаче данных о передвижении генерала Касема Сулеймани. Дело против осужденного было начато еще до гибели Сулеймани и не имело отношения к операции США против военного.

"Согласно полученным данным, Мусави Маджд, осуществляя свои преступные действия, в ходе первой встречи с офицером американской разведки передал ЦРУ телефон и данные и характеристики руководителя охраны президента Сирии Башара Асада", - говорится в сообщении IRIB.

По данным гостелерадиокомпании Ирана, Маджд также передал ЦРУ проект реструктуризации органов безопасности и разведки Сирии. Отмечается, что подготовкой шпиона занимался "Моссад", которому он сообщил данные о визите министра обороны Ирана в Сирии.

IRIB не уточняет, когда это было, и не приводит источника своей информации, однако сообщает, что за свою работу на ЦРУ с июня 2013 года до октября 2017 года он получил 280 тысяч долларов.

В свою очередь агентство Fars сообщает, что Маджд учился в Сирии, куда переехал вместе с отцом, занимавшимся торговлей. Выучив английский и арабский, он начал работать с одной сотрудничавшей с Ираном компанией в качестве переводчика. С началом войны в Сирии его семья вернулась в Иран, а сам он остался там, где сблизился с иранскими военные советниками, поскольку знал хорошо язык и географию Сирии.