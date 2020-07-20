Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574593872.html
Умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов
В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:14
александр боголюбов
культура
россия
союз кинематографистов рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_0:0:480:270_1400x0_80_0_0_3f7a1df2ed09fb8dc9d35daeb81596f9.jpg
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_0:0:480:270_1400x0_80_0_0_3f7a1df2ed09fb8dc9d35daeb81596f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_70:0:430:270_1400x0_80_0_0_40cb27d3a669d167e3f85523160c5860.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_115:0:385:270_1400x0_80_0_0_e58a08b7d77977fdd537fdcfd8faf577.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр боголюбов, культура, россия, союз кинематографистов рф

Умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов

13:38 20.07.2020 (обновлено: 14:14 20.07.2020)
2465
© Фото : Союз кинематографистов РФЧлена Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Александра Боголюбов
Члена Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Александра Боголюбов
© Фото : Союз кинематографистов РФ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов.
"Не стало нашего друга и коллеги — <...> режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", — сообщается на сайте Союза кинематографистов, членом которого он был.
Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года, окончил Киевский госинститут театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран".
Режиссер стал известен как соавтор картин "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня", анимационных фильмов "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Незнайки и его друзей".
60011715
Обсудить 3
Александр БоголюбовКультураРоссияСоюз кинематографистов РФ
Рекомендуем
Актриса Филлис Соммервиль
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика"
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
В Кремле ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог
ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попало на видео
Момент ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попал на видео
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Стоп-кадр передачи Эх, путь-дорожка фронтовая...
Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния