https://ria.ru/20200720/1574593872.html
Умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов
В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:38
2020-07-20T14:14
александр боголюбов
культура
россия
союз кинематографистов рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_0:0:480:270_1400x0_80_0_0_3f7a1df2ed09fb8dc9d35daeb81596f9.jpg
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_0:0:480:270_1400x0_80_0_0_3f7a1df2ed09fb8dc9d35daeb81596f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_70:0:430:270_1400x0_80_0_0_40cb27d3a669d167e3f85523160c5860.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574593441_115:0:385:270_1400x0_80_0_0_e58a08b7d77977fdd537fdcfd8faf577.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр боголюбов, культура, россия, союз кинематографистов рф
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов.
"Не стало нашего друга и коллеги — <...> режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", — сообщается на сайте
Союза кинематографистов, членом которого он был.
Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года, окончил Киевский госинститут театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран".
Режиссер стал известен как соавтор картин "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня", анимационных фильмов "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Незнайки и его друзей".