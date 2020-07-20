Умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов.

"Не стало нашего друга и коллеги — <...> режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", — сообщается наСоюза кинематографистов, членом которого он был.

Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года, окончил Киевский госинститут театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран".

Режиссер стал известен как соавтор картин "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня", анимационных фильмов "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Незнайки и его друзей".