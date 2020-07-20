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Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика"
Американская актриса театра и кино Филлис Соммервиль умерла на 77-м году жизни в Нью-Йорке, сообщил MSN со ссылкой на ее менеджера Пола Хилепо. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:52
культура
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РИА Новости
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353
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нью-йорк (город)

Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика"

13:37 20.07.2020 (обновлено: 13:52 20.07.2020)
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© AFP 2020 / Getty Images/Ilya S. SavenokАктриса Филлис Соммервиль
Актриса Филлис Соммервиль
© AFP 2020 / Getty Images/Ilya S. Savenok
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американская актриса театра и кино Филлис Соммервиль умерла на 77-м году жизни в Нью-Йорке, сообщил MSN со ссылкой на ее менеджера Пола Хилепо.
По словам представителя актрисы, смерть наступила по естественным причинам.
Филлис Соммервиль стала известна по своим ролям в таких фильмах и сериалах, как "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Карточный домик", "Клан сопрано", "Закон и порядок" и других.
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КультураНью-Йорк (город)
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