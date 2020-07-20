https://ria.ru/20200720/1574593858.html
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика"
Американская актриса театра и кино Филлис Соммервиль умерла на 77-м году жизни в Нью-Йорке, сообщил MSN со ссылкой на ее менеджера Пола Хилепо. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:37
2020-07-20T13:52
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город)