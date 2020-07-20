Россия призвала ограничить кибератаки в период пандемии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва на фоне пандемии COVID-19 призывает отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры, заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.
Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 "особенно ярко продемонстрировала риски и последствия злонамеренной деятельности", направленной на использование уязвимостей в период, "когда общество испытывает огромные трудности".
"Россия разделяет мнение ряда стран о необходимости защиты информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры в сфере здравоохранения. Предлагаем закрепить за государствами обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и в целом на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности, в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах",- заявил Крутских в интервью изданию "Международная жизнь".
"Будем работать в этом направлении на переговорных площадках ООН по международной информационной безопасности",- добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.