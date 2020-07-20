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Россия призвала ограничить кибератаки в период пандемии
Москва на фоне пандемии COVID-19 призывает отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры, заявил специальный представитель... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:42
андрей крутских
коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
андрей крутских, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность

Россия призвала ограничить кибератаки в период пандемии

13:42 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва на фоне пандемии COVID-19 призывает отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры, заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.
Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 "особенно ярко продемонстрировала риски и последствия злонамеренной деятельности", направленной на использование уязвимостей в период, "когда общество испытывает огромные трудности".
"Россия разделяет мнение ряда стран о необходимости защиты информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры в сфере здравоохранения. Предлагаем закрепить за государствами обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и в целом на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности, в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах",- заявил Крутских в интервью изданию "Международная жизнь".
"Будем работать в этом направлении на переговорных площадках ООН по международной информационной безопасности",- добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Андрей КрутскихКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Безопасность
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