В Польше задержали экс-министра транспорта и бывшего главу "Укравтодора"

ВАРШАВА/КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши и директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак задержан по подозрению в коррупции, сообщает генеральная прокуратура Польши.
"Бывший министр правительства PO-PSL (правительство коалиции "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии, которое потеряло власть в 2015 г) Славомир Н. был задержан по подозрению в коррупции агентами Центрального антикоррупционного бюро (CBA)", - говорится в сообщении. Вместе с ним были задержаны бывший командир армейского спецподразделения "Гром" Дариуш З. и гданьский предприниматель Яцек П.
По данным прокуратуры, в ближайшее время Новак будет доставлен в окружную прокуратуру в Варшаве, где ему намерены предъявить шесть обвинений, касающихся периода, когда он возглавлял украинский Укравтодор. Обвинения касаются "руководства организованной преступной группой и отмывания денег".
В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что украинские и польские правоохранители проводят ряд обысков в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Обыски проводят в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров госагентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц Укравтодора и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации.
Известно, что в ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства "Укравтодор". В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином этой страны.
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