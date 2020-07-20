В Польше задержали экс-министра транспорта и бывшего главу "Укравтодора"

ВАРШАВА/КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Бывший министр транспорта и водного хозяйства Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши и директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак задержан по подозрению в коррупции, сообщает генеральная прокуратура Польши.

"Бывший министр правительства PO-PSL (правительство коалиции "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии, которое потеряло власть в 2015 г) Славомир Н. был задержан по подозрению в коррупции агентами Центрального антикоррупционного бюро (CBA)", - говорится в сообщении. Вместе с ним были задержаны бывший командир армейского спецподразделения "Гром" Дариуш З. и гданьский предприниматель Яцек П.

Как сообщает прокуратура, задержание "является результатом международного расследования, проводимого совместной группой прокуроров из Польши и Украины , а также сотрудниками CBA и украинской антикоррупционной службы НАБУ

По данным прокуратуры, в ближайшее время Новак будет доставлен в окружную прокуратуру в Варшаве , где ему намерены предъявить шесть обвинений, касающихся периода, когда он возглавлял украинский Укравтодор . Обвинения касаются "руководства организованной преступной группой и отмывания денег".

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что украинские и польские правоохранители проводят ряд обысков в Киеве Львове , а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Обыски проводят в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров госагентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц Укравтодора и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации.

Известно, что в ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства "Укравтодор". В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.