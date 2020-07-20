Эксперт оценила эффективность ультрафиолетовых ламп в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ультрафиолетовые лампы убивают Ультрафиолетовые лампы убивают коронавирус , их рекомендуется использовать не менее 15 минут, но следует помнить, что это лишь дополнительное средство профилактики, так как там, куда ультрафиолетовое излучение не попадает, вирус может сохраняться, заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

Ранее известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici) сообщил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.

"Конечно, ультрафиолет убивает коронавирус, мы применяем лампы ультрафиолетовые, рекомендация не менее 15 минут... Они способны полностью уничтожать коронавирус. Тем не менее, это считается дополнительным средством, потому что есть какие-то щели, в которых вирус может оставаться активным, куда не попадет ультрафиолетовое излучение, поэтому лампы рекомендуется использовать дополнительно к дезинфицирующим средствам", - рассказала РИА Новости Руженцова.

Она пояснила, что есть лампы открытого и закрытого типа. Лампы открытого типа работают активно и достаточно быстро уничтожают коронавирус, но когда они работают, находиться в помещении нельзя. Лампы закрытого типа менее мощные, для уничтожения вируса нужно более длительное время, но при этом когда они работают, можно оставаться в помещении.

По словам эксперта, солнечный свет, также как и ультрафиолетовые лампы способен убивать коронавирус, однако все зависит от интенсивности – при ярком солнце коронавирус гибнет быстрее, чем в облачную погоду.