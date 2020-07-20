Спикер Верховной рады оценил работу парламента за год

"Сказать, что мы работали на отлично, будет неправдой, сказать, что мы работали плохо, тоже будет неправдой. Четверка по пятибалльной системе – это как раз та оценка, которая дает возможность двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценки отлично", - заявил Разумков в ходе пресс-конференции, оценивая работу Рады за год.