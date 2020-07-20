Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574593514.html
Спикер Верховной рады оценил работу парламента за год
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков оценил "на четверку" работу украинского парламента за год. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:32
дмитрий разумков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156094/39/1560943932_0:187:3073:1916_1400x0_80_0_0_a33fa89d70beaf787f8732339a44a8ca.jpg
https://ria.ru/20200720/1574587444.html
https://ria.ru/20200719/1574561181.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156094/39/1560943932_0:187:3073:1916_1400x0_80_0_0_a33fa89d70beaf787f8732339a44a8ca.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156094/39/1560943932_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_2dc824018eaf42cb8555778dd3df7f93.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156094/39/1560943932_544:0:2592:2048_1400x0_80_0_0_8202d903545073bdc08c9955c55b45d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Спикер Верховной рады оценил работу парламента за год

13:32 20.07.2020
111
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков оценил "на четверку" работу украинского парламента за год.
Верховная рада 17 июля ушла на летние каникулы. Следующая, четвертая сессия украинского парламента начнет свою работу 1 сентября, она продлится до середины января 2021-го.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 12:11
Спикер Рады: закон об обучении на русском могут рассмотреть до осени
"Сказать, что мы работали на отлично, будет неправдой, сказать, что мы работали плохо, тоже будет неправдой. Четверка по пятибалльной системе – это как раз та оценка, которая дает возможность двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценки отлично", - заявил Разумков в ходе пресс-конференции, оценивая работу Рады за год.
Вместе с тем Разумков сказал, что сегодня парламент, офис президента и правительство работают в "едином направлении". Спикер также сказал, что парламентское монобольшинство, пропрезидентская фракция "Слуга народа" продолжает продуктивно работать.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Верховная рада девятого созыва начала работу 29 августа 2019 года.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
19 июля, 17:24
Депутат Рады рассказала, каким должен быть закон об оппозиции
030000
Обсудить 0
Дмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 38,1 тысячи
Коронавирус COVID-19
Эксперт оценила эффективность ультрафиолетовых ламп в борьбе с COVID-19
Польская полиция
В Польше задержали экс-министра транспорта и бывшего главу "Укравтодора"
Петр Порошенко
Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний
Флаг Германии
В Германии не стали комментировать информацию об экс-менеджере Wirecard
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
В СБУ заявили о найденном в Донбассе тайнике с боеприпасами
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне коронавируса
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Сирийский полицейский
В Сирии пять избирательных участков проведут повторные выборы в парламент
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ученые рассказали об опасности повторения аварии в Норильске
Набор для вакцинации от оспы времен гражданской войны в США
Ученые выяснили, чем прививали от оспы два столетия назад
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД объяснили обвинения в кибератаках в адрес России и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния