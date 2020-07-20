https://ria.ru/20200720/1574593514.html
Спикер Верховной рады оценил работу парламента за год
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков оценил "на четверку" работу украинского парламента за год. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:32
2020-07-20T13:32
дмитрий разумков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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украина
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156094/39/1560943932_0:187:3073:1916_1400x0_80_0_0_a33fa89d70beaf787f8732339a44a8ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости.
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
оценил "на четверку" работу украинского парламента за год.
Верховная рада 17 июля ушла на летние каникулы. Следующая, четвертая сессия украинского парламента начнет свою работу 1 сентября, она продлится до середины января 2021-го.
"Сказать, что мы работали на отлично, будет неправдой, сказать, что мы работали плохо, тоже будет неправдой. Четверка по пятибалльной системе – это как раз та оценка, которая дает возможность двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценки отлично", - заявил Разумков в ходе пресс-конференции, оценивая работу Рады за год.
Вместе с тем Разумков сказал, что сегодня парламент, офис президента и правительство работают в "едином направлении". Спикер также сказал, что парламентское монобольшинство, пропрезидентская фракция "Слуга народа" продолжает продуктивно работать.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского
"Слуга народа" набрала 43,16%. Верховная рада девятого созыва начала работу 29 августа 2019 года.