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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 74
Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Самарской области, она имела хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 74 летальных случая,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область, общество

В Самарской области число жертв коронавируса достигло 74

13:36 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Самарской области, она имела хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 74 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 85 человек с коронавирусом, в том один в Самарской области.
"Всего в регионе… скончались 74 человека, в том числе женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 60 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 45 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у семи человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, восемь человек заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6380 случаев заражения коронавирусом, 3995 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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