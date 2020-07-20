В Самарской области число жертв коронавируса достигло 74

САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Еще одна женщина с Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Самарской области , она имела хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 74 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 85 человек с коронавирусом, в том один в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 74 человека, в том числе женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 60 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 45 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у семи человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, восемь человек заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6380 случаев заражения коронавирусом, 3995 человек выздоровели.