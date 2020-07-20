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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 38,1 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 681, до 38 139, всего с начала пандемии умерли 2038 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:30
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 38,1 тысячи

13:30 20.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 681, до 38 139, всего с начала пандемии умерли 2038 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 37 458 случаях заражения, 2009 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 38 139 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2038 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 25,2 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
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