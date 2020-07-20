В Германии не стали комментировать информацию об экс-менеджере Wirecard

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению информацию СМИ, что бывший член совета директоров скандальной немецкой компании Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, заявил представитель МИД страны Кристофер Бургер.
"Мы приняли к сведению информацию СМИ. Мы принципиально не комментируем незавершенные расследования, поэтому я не буду высказываться по поводу спекуляций о местонахождении Марсалека", - заявил Бургер на брифинге в понедельник, комментируя публикации немецких СМИ.
В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина Ульрике Деммер добавила, что ей также нечего сказать по этой теме.
В субботу издание Spiegel сообщало, что Марсалек въехал на территорию Белоруссии. Издание утверждает, что в Минск Марсалек прибыл через Таллин чартерным рейсом, однако позже его решили перевезти в Россию.
Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнес-структурах, системе юстиции и дипломатических кругах сообщила в воскресенье, что Марсалек находится под Москвой. По данным издания, Марсалека якобы "под контролем" спецслужб доставили в Россию. Как пишет газета, ранее он перевел в РФ значительную сумму "в форме биткоинов", которую вывел из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию. Министерство внутренних дел Австрии сообщило РИА Новости, что собирает информацию по делу Марсалека, который является австрийским гражданином.
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан по подозрению в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов, но освобожден под залог.
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