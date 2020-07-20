https://ria.ru/20200720/1574593123.html
Ученые рассказали об опасности повторения аварии в Норильске
Технология анализа радарных данных Института вычислительных технологий СО РАН выявила опасность повторения аварии с разливом дизтоплива в Норильске из-за... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:27
2020-07-20T13:27
разлив дизельного топлива в норильске
земля - риа наука
российская академия наук
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, земля - риа наука, российская академия наук, норильск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости.
Технология анализа радарных данных Института вычислительных технологий СО РАН
выявила опасность повторения аварии с разливом дизтоплива в Норильске
из-за проседания грунтов в том же районе, сообщил журналистам первый замдиректора ФИЦ ИВТ СО РАН Андрей Юрченко.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
"В федеральном исследовательском центре ИВТ разработан программный комплекс анализа радарных данных со спутников, позволивший увидеть существенное проседание грунтов в районе первого аварийного бака "Норникеля" и спрогнозировать возможные проблемы еще с одним баком", - сообщил он.
Ученый пояснил, что в связи с аварией в Норильске Кемеровский филиал научного института провел расчеты в двух зонах, в одной из которых находится аварийный бак и три другие емкости, в другой - еще пять баков для хранения горючего.
"Предварительный анализ позволяет сделать вывод о наличии быстропротекающих в настоящее время аналогичных аварийному баку процессах и с другими емкостями в первой зоне расчета", - сказал он.
Юрченко отметил, что отличительной особенностью радарной информации является возможность ее регулярного получения вне зависимости от погодных условий, что особенно важно для высоких широт, а также использование архива снимков для ретроспективной оценки предыдущих состояний в интересующей области и оперативного прогнозирования.
Сотрудники Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ СО РАН разработали и совершенствуют комплекс для автоматизированной обработки радарной информации, позволяющий анализировать в режиме реального времени происходящие природно-техногенные процессы, в том числе связанные с таянием вечной мерзлоты. Цель работы – создание высокопроизводительной вычислительной системы для обработки спутниковых радарных снимков с возможностью построения скоростей смещений земной поверхности.