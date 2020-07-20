Ученые рассказали об опасности повторения аварии в Норильске

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Технология анализа радарных данных Института вычислительных технологий СО Технология анализа радарных данных Института вычислительных технологий СО РАН выявила опасность повторения аварии с разливом дизтоплива в Норильске из-за проседания грунтов в том же районе, сообщил журналистам первый замдиректора ФИЦ ИВТ СО РАН Андрей Юрченко.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

"В федеральном исследовательском центре ИВТ разработан программный комплекс анализа радарных данных со спутников, позволивший увидеть существенное проседание грунтов в районе первого аварийного бака "Норникеля" и спрогнозировать возможные проблемы еще с одним баком", - сообщил он.

Ученый пояснил, что в связи с аварией в Норильске Кемеровский филиал научного института провел расчеты в двух зонах, в одной из которых находится аварийный бак и три другие емкости, в другой - еще пять баков для хранения горючего.

"Предварительный анализ позволяет сделать вывод о наличии быстропротекающих в настоящее время аналогичных аварийному баку процессах и с другими емкостями в первой зоне расчета", - сказал он.

Юрченко отметил, что отличительной особенностью радарной информации является возможность ее регулярного получения вне зависимости от погодных условий, что особенно важно для высоких широт, а также использование архива снимков для ретроспективной оценки предыдущих состояний в интересующей области и оперативного прогнозирования.