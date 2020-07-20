В Сирии пять избирательных участков проведут повторные выборы в парламент

БЕЙРУТ, 20 июл - РИА Новости. Высший судебный комитет по выборам САР решил провести повторные выборы в Народный совет на пяти избирательных участках в городе Алеппо, в его окрестностях и в провинции Дейр-эз-Зор, заявил представитель избиркома Нури Фарес.
"Решение принято в связи с несоответствием бюллетеней в урнах с избирательной документацией на участках", - цитирует слова Фареса сирийское государственное агентство САНА.
19 июля, 23:35В Сирии завершились парламентские выборы
Фарес также отметил, что результаты будут оглашены после доставки в центр избиркома всех бюллетеней и их подсчета.
На территории Сирии работал 7331 избирательный участок. На третьих с начала войны парламентских выборах за 250 мандатов боролись более 1,6 тысячи кандидатов.
Парламентские выборы проходили только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.