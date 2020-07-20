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Бабарико обжаловал отказ в регистрации кандидатом в главы Белоруссии
Максим Знак, юрист избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, заявил,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:23
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
происшествия
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РИА Новости
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353
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белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, происшествия

Бабарико обжаловал отказ в регистрации кандидатом в главы Белоруссии

13:22 20.07.2020 (обновлено: 13:23 20.07.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Максим Знак, юрист избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, заявил, что политик направил почтой из СИЗО жалобу в Верховный суд республики на отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты, однако данных о получении судом письма пока нет.
"В СИЗО говорят, что отправили (жалобу почтой – ред.), Верховный суд не подтвердил получение", - сказал Знак РИА Новости.
Срок обжалования решения ЦИК истек в пятницу. В то же время юрист штаба заметил, что если письмо с жалобой придет из СИЗО в суд "позже - через неделю даже, во-первых, отправленное по почте в последний день срока, оно считается поданным в срок, во-вторых, во всех жалобах есть блок о восстановлении срока по уважительным причинам, если суд посчитает его пропущенным".
РИА Новости не удалось получить комментарий пресс-службы Верховного суда о том, получена ли им жалоба, направленная Бабарико.
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В среду Знак на основании нотариальной доверенности подал в Верховный суд жалобу на отказ ЦИК республики зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты. Однако суд решил в возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной и подписанной от имени Бабарико его представителем Знаком, отказать. В определении суда пояснялось, что подписание жалобы на решение ЦИК представителем лица, выдвинутым кандидатом в президенты Белоруссии, избирательным законодательством не предусмотрено.
В пятницу Знак подал в суд дополненную жалобу с обоснованием права на подачу по нотариальной доверенности. Кроме того, штаб политика сообщил, что утром в пятницу адвокаты были у Бабарико в СИЗО, чтобы он мог подписать жалобу и самостоятельно отправить ее в Верховный суд по почте из изолятора.
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Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений в рамках масштабного так называемого "дела Белгазпромбанка". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах 9 августа Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.
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БелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияПроисшествия
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