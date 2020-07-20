Бабарико обжаловал отказ в регистрации кандидатом в главы Белоруссии

МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Максим Знак, юрист избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Максим Знак, юрист избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико , находящегося в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, заявил, что политик направил почтой из СИЗО жалобу в Верховный суд республики на отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты, однако данных о получении судом письма пока нет.

"В СИЗО говорят, что отправили (жалобу почтой – ред.), Верховный суд не подтвердил получение", - сказал Знак РИА Новости.

Срок обжалования решения ЦИК истек в пятницу. В то же время юрист штаба заметил, что если письмо с жалобой придет из СИЗО в суд "позже - через неделю даже, во-первых, отправленное по почте в последний день срока, оно считается поданным в срок, во-вторых, во всех жалобах есть блок о восстановлении срока по уважительным причинам, если суд посчитает его пропущенным".

РИА Новости не удалось получить комментарий пресс-службы Верховного суда о том, получена ли им жалоба, направленная Бабарико.

В среду Знак на основании нотариальной доверенности подал в Верховный суд жалобу на отказ ЦИК республики зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты. Однако суд решил в возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной и подписанной от имени Бабарико его представителем Знаком, отказать. В определении суда пояснялось, что подписание жалобы на решение ЦИК представителем лица, выдвинутым кандидатом в президенты Белоруссии , избирательным законодательством не предусмотрено.

В пятницу Знак подал в суд дополненную жалобу с обоснованием права на подачу по нотариальной доверенности. Кроме того, штаб политика сообщил, что утром в пятницу адвокаты были у Бабарико в СИЗО, чтобы он мог подписать жалобу и самостоятельно отправить ее в Верховный суд по почте из изолятора.