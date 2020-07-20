https://ria.ru/20200720/1574592848.html
СК начал проверку после аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика
Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика, посетители которого несколько минут... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:19
2020-07-20T13:19
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
происшествия
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нальчик
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости.
Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика
, посетители которого несколько минут провисели вниз головой, сообщает региональное СУ СК
.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как посетители парка в Нальчике несколько минут висят вниз головой на остановившемся аттракционе. Администрация городских аттракционов сообщила, что остановка произошла из-за сбоя в подаче электроэнергии, через 5 минут все успешно покинули аттракцион, никто не пострадал.
"Следственным управлением инициировано проведение доследственной проверки по материалам СМИ об аварийной остановке аттракциона в городском парке Нальчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно публикациям, из-за прекращения подачи электроэнергии посетители аттракциона, в том числе несовершеннолетние, на протяжении пяти минут были заблокированы на высоте нескольких метров в положении вниз головой.
"В ходе проверки будут тщательно исследованы обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - уточняет ведомство.