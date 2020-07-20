СК начал проверку после аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как посетители парка в Нальчике несколько минут висят вниз головой на остановившемся аттракционе. Администрация городских аттракционов сообщила, что остановка произошла из-за сбоя в подаче электроэнергии, через 5 минут все успешно покинули аттракцион, никто не пострадал.