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СК начал проверку после аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика
Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика, посетители которого несколько минут... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:19
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия

СК начал проверку после аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика

13:19 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика, посетители которого несколько минут провисели вниз головой, сообщает региональное СУ СК.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как посетители парка в Нальчике несколько минут висят вниз головой на остановившемся аттракционе. Администрация городских аттракционов сообщила, что остановка произошла из-за сбоя в подаче электроэнергии, через 5 минут все успешно покинули аттракцион, никто не пострадал.
"Следственным управлением инициировано проведение доследственной проверки по материалам СМИ об аварийной остановке аттракциона в городском парке Нальчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно публикациям, из-за прекращения подачи электроэнергии посетители аттракциона, в том числе несовершеннолетние, на протяжении пяти минут были заблокированы на высоте нескольких метров в положении вниз головой.
"В ходе проверки будут тщательно исследованы обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - уточняет ведомство.
Карусель
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Следственный комитет России (СК РФ)НальчикПроисшествия
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