В ОП предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.
"Во Франции создана специальная должность прокуроров по интернету. И надо сказать, что мне, в общем, как юристу нравится эта модель... На сегодняшний день видится следующая возможная конструкция с участием прокуратуры именно потому, что прокуратура может выступать в интересах неопределенного круга граждан и защищать их интересы в сети интернет", - рассказал Кирьянов на круглом столе "Самоконтроль как принцип модерации социальных сетей. Проблема законодательного регулирования".
Член ОП РФ обратил внимание на низкую раскрываемость преступлений, связанных с интернетом и социальными сетями. При этом количество подобных преступлений, особенно в части торговли наркотиками, только растет.
"Я бы видел интернет-прокуратуру в Российской Федерации, которая была бы выведена на уровне Генеральной прокуратуры... Центр мониторинга и анализа контента может быть прописан, грубо говоря, в Москве... Один из заместителей генерального прокурора может эту работу возглавить. При этом важно, чтобы появилась также интернет-полиция, которая была бы уполномочена на проведение оперативно-розыскных мероприятий, дознаний, следственных мероприятий", - добавил Кирьянов.