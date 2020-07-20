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В ОП предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию
В Общественной палате РФ предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:18
россия
артем кирьянов
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общество
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РИА Новости
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353
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россия, артем кирьянов, москва, франция, общество

В ОП предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию

13:18 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАртем Кирьянов
Артем Кирьянов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Артем Кирьянов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.
"Во Франции создана специальная должность прокуроров по интернету. И надо сказать, что мне, в общем, как юристу нравится эта модель... На сегодняшний день видится следующая возможная конструкция с участием прокуратуры именно потому, что прокуратура может выступать в интересах неопределенного круга граждан и защищать их интересы в сети интернет", - рассказал Кирьянов на круглом столе "Самоконтроль как принцип модерации социальных сетей. Проблема законодательного регулирования".
Член ОП РФ обратил внимание на низкую раскрываемость преступлений, связанных с интернетом и социальными сетями. При этом количество подобных преступлений, особенно в части торговли наркотиками, только растет.
"Я бы видел интернет-прокуратуру в Российской Федерации, которая была бы выведена на уровне Генеральной прокуратуры... Центр мониторинга и анализа контента может быть прописан, грубо говоря, в Москве... Один из заместителей генерального прокурора может эту работу возглавить. При этом важно, чтобы появилась также интернет-полиция, которая была бы уполномочена на проведение оперативно-розыскных мероприятий, дознаний, следственных мероприятий", - добавил Кирьянов.
Елена Тополева-Солдунова
6 июля, 15:53
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РоссияАртем КирьяновМоскваФранцияОбщество
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