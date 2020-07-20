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На американской военной базе в Японии выявили случай коронавируса
Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден еще на одной военной базе США в Японии: на этот раз COVID-19 выявлен у служащего с базы "Йокота" в Токио,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:15
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, япония, сша, токио, в мире

На американской военной базе в Японии выявили случай коронавируса

13:14 20.07.2020 (обновлено: 13:15 20.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден еще на одной военной базе США в Японии: на этот раз COVID-19 выявлен у служащего с базы "Йокота" в Токио, передает телеканал NHK.
По данным представителей американского командования, коронавирус был выявлен у служащего, который вернулся в Японию из США. В настоящее время он и те, с кем он контактировал, изолированы.
Ранее в июле кластерные очаги заражения COVID-19 возникли на расположенных в южной японской префектуре Окинава американских военных базах "Кэмп-Хансэн" и "Футэмма". По последним данным, на обеих базах заражены 143 человека.
Неделю назад там ввели режим изоляции, также военное командование США возобновило ограничения на передвижения для военнослужащих и сотрудников баз США в Японии в связи с ростом заболеваний на базах. Им вновь запрещено пользоваться общественным транспортом, введены ограничения на посещения ресторанов и кафе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯпонияСШАТокиоВ мире
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