На американской военной базе в Японии выявили случай коронавируса

ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден еще на одной военной базе США в Японии: на этот раз COVID-19 выявлен у служащего с базы "Йокота" в Токио, передает телеканал NHK.
По данным представителей американского командования, коронавирус был выявлен у служащего, который вернулся в Японию из США. В настоящее время он и те, с кем он контактировал, изолированы.
Ранее в июле кластерные очаги заражения COVID-19 возникли на расположенных в южной японской префектуре Окинава американских военных базах "Кэмп-Хансэн" и "Футэмма". По последним данным, на обеих базах заражены 143 человека.
Неделю назад там ввели режим изоляции, также военное командование США возобновило ограничения на передвижения для военнослужащих и сотрудников баз США в Японии в связи с ростом заболеваний на базах. Им вновь запрещено пользоваться общественным транспортом, введены ограничения на посещения ресторанов и кафе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.