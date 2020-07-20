Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"

Суд отказался признать изменение внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации в мире форс-мажором, но в то же время согласился с доводом "ОАК-ТС" о необходимости снизить неустойку ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения с учетом того, что ответчик "выполнил задачу государственного оборонного заказа в ситуации разрыва военно-технического сотрудничества и кооперационных связей с Украиной".