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Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал 150 миллионов рублей с входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) компании... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:13
ил-78м-90а
мотор сич
ан-124
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
москва
украина
экономика
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ил-78м-90а, мотор сич, ан-124, объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, украина, экономика

Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"

13:13 20.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал 150 миллионов рублей с входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) компании "ОАК-Транспортные самолеты", следует из опубликованного решения суда.
Первая инстанция удовлетворила иск частично – истец требовал от ответчика более 1,3 миллиарда рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 25 ноября 2015 года. Контракт предусматривал модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса трех самолетов типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т.
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Как пояснил в суде ответчик, задержка произошла из-за того, что единственным изготовителем и исполнителем ремонтных работ двигателей Д-18Т является запорожское АО "Мотор Сич", а власти Украины с сентября 2015 года ввели санкции в отношении многих российских предприятий, в том числе ОАК и ее "дочек". Для исполнения контракта ответчику пришлось применять различные логистические схемы, в частности, с использованием дочерних структур "Мотор Сич" и болгарской компании-посредника.
Суд отказался признать изменение внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации в мире форс-мажором, но в то же время согласился с доводом "ОАК-ТС" о необходимости снизить неустойку ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения с учетом того, что ответчик "выполнил задачу государственного оборонного заказа в ситуации разрыва военно-технического сотрудничества и кооперационных связей с Украиной".
"ОАК-Транспортные самолеты" осуществляет реализацию проектов в области рамповых грузовых и создающихся на их платформе самолетов специального назначения. Новейшей разработкой компании является топливозаправщик Ил-78М-90А.
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Ил-78М-90АМотор СичАн-124Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МоскваУкраинаЭкономика
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