Суд назначил рассмотрение по существу иска к Абызову и его соответчикам

Как следует из опубликованного определения, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве "Группы Е4" рассматривает заявления ее конкурсных кредиторов - Альфа-банка, кипрской Redeliaco Holdings Ltd, ПАО "Т Плюс", Александра Матвеева, ООО "СУПТР-10", а также конкурсного управляющего Игоря Вышегородцева о взыскании с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей.

По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром Е4, по крайней мере, после того, как Абызов в 2012 году занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.

В апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство компании "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя кредитора, с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по его мнению, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.

Абызов, фигурант трех уголовных дел, в конце марта в СИЗО " Лефортово " зарегистрировал брак с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. Первое уголовное дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова также подозревают в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.