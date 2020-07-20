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Суд назначил рассмотрение по существу иска к Абызову и его соответчикам
Арбитражный суд Москвы завершил предварительные слушания и назначил на 21 сентября рассмотрение по существу заявлений о привлечении к субсидиарной... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:11
дело экс-министра абызова
открытое правительство
михаил абызов
москва
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело экс-министра абызова, открытое правительство, михаил абызов, москва, происшествия

Суд назначил рассмотрение по существу иска к Абызову и его соответчикам

13:11 20.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил предварительные слушания и назначил на 21 сентября рассмотрение по существу заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 34 миллиарда рублей экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее крупную инжиниринговую компанию "Группа Е4".
Как следует из опубликованного определения, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве "Группы Е4" рассматривает заявления ее конкурсных кредиторов - Альфа-банка, кипрской Redeliaco Holdings Ltd, ПАО "Т Плюс", Александра Матвеева, ООО "СУПТР-10", а также конкурсного управляющего Игоря Вышегородцева о взыскании с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей.
По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром Е4, по крайней мере, после того, как Абызов в 2012 году занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.
В апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство компании "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя кредитора, с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по его мнению, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
14 июля, 14:25
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Абызов, фигурант трех уголовных дел, в конце марта в СИЗО "Лефортово" зарегистрировал брак с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. Первое уголовное дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова также подозревают в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Абызов, который с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам Открытого правительства, до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4".
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Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоМихаил АбызовМоскваПроисшествия
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