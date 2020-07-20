Выяснилось, какие отели выбирают туристы в Крыму

АЛУШТА, 20 июл — РИА Новости. Курортный сезон 2020 года демонстрирует большой спрос на отдых в отелях высокого класса, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. Средняя загрузка отелей, пансионатов и санаториев Крыма в июле превышает 70 процентов, на южном берегу Крыма — 95 процентов, что является рекордными показателями, сообщил ранее Волченко.

"У нас на самом деле сейчас дефицит гостиниц категории четыре и пять звезд", — сказал он.

Министр отметил, что дефицит объектов высокого класса необходимо ликвидировать за счет реконструкции и реновации существующих зданий путем продажи их с аукциона и привлечения инвесторов, а также благодаря строительству новых мест размещения. Он сказал, что решение не может быть найдено в течение одного-двух сезонов, но добавил, что правительство региона предпринимает необходимые меры.