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Маас посетит Грецию и Великобританию
Глава МИД ФРГ Хайко Маас на текущей неделе посетит Грецию и Великобританию, где проведет встречи с коллегами из этих стран, сообщил представитель министерства... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:09
кристофер бургер
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кристофер бургер, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хайко маас, мид германии, китай, греция, иран, в мире

Маас посетит Грецию и Великобританию

13:09 20.07.2020
243
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас на текущей неделе посетит Грецию и Великобританию, где проведет встречи с коллегами из этих стран, сообщил представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.
По его словам, визит в Грецию состоится во вторник, где Маас встретится как с главой МИД страны, так и с премьер-министром и президентом. На повестке дня двусторонние отношения, отношения с Турцией и миграционная политика. Далее Маас отправится в Великобританию.
"Во время визита в Великобританию на повестке дня будет целый ряд двусторонних и международных вопросов, речь будет идти об отношениях с Китаем и Россией, а также тесном сотрудничестве в рамках НАТО и трансатлантических отношений. Также министры обменяются мнениями по важным региональным вопросам - Иран, СВПД, ближневосточный мирный процесс", - сообщил он на брифинге в понедельник.
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Кристофер БургерСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хайко МаасМИД ГерманииКитайГрецияИранВ мире
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