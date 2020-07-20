https://ria.ru/20200720/1574592206.html
Маас посетит Грецию и Великобританию
Глава МИД ФРГ Хайко Маас на текущей неделе посетит Грецию и Великобританию, где проведет встречи с коллегами из этих стран, сообщил представитель министерства... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:09
2020-07-20T13:09
кристофер бургер
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хайко маас
мид германии
китай
греция
иран
в мире
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китай
греция
иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1400x0_80_0_0_c110a0818c1e82fe77f45ad65206c17a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристофер бургер, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хайко маас, мид германии, китай, греция, иран, в мире