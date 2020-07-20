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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Иран надеется, что парламентские выборы помогут миру в Сирии
Тегеран надеется, что прошедшие 19 июля в Сирии парламентские выборы помогут миру в этой стране, заявил официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:08
война в сирии
аббас мусави
война в сирии
идлиб (мухафаза)
мид ирана
сирия
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аббас мусави, война в сирии, идлиб (мухафаза), мид ирана, сирия, тегеран (город), в мире

Иран надеется, что парламентские выборы помогут миру в Сирии

13:08 20.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Тегеран надеется, что прошедшие 19 июля в Сирии парламентские выборы помогут миру в этой стране, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
По его словам, выборы проводились в условиях присутствия "иностранных оккупационных войск", нападок со стороны террористов и односторонних санкций.
"Иран надеется, что парламентские выборы в Сирии станут позитивным шагом в направлении к миру, стабильности и прогрессу в межсирийском политическом диалоге и облегчат муки народа этой страны", - говорится в опубликованном ведомством заявлении Мусави.
Парламентские выборы проходили только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.
Предвыборные плакаты кандидатов в парламент Сирии
19 июля, 02:39
Процедура выборов парламента Сирии
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Война в СирииАббас МусавиВойна в СирииИдлиб (мухафаза)МИД ИранаСирияТегеран (город)В мире
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