Иран надеется, что парламентские выборы помогут миру в Сирии

ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Тегеран надеется, что прошедшие 19 июля в Сирии парламентские выборы помогут миру в этой стране, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
По его словам, выборы проводились в условиях присутствия "иностранных оккупационных войск", нападок со стороны террористов и односторонних санкций.
"Иран надеется, что парламентские выборы в Сирии станут позитивным шагом в направлении к миру, стабильности и прогрессу в межсирийском политическом диалоге и облегчат муки народа этой страны", - говорится в опубликованном ведомством заявлении Мусави.
Парламентские выборы проходили только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.
19 июля, 02:39Процедура выборов парламента Сирии