Иран надеется, что парламентские выборы помогут миру в Сирии

По его словам, выборы проводились в условиях присутствия "иностранных оккупационных войск", нападок со стороны террористов и односторонних санкций.

"Иран надеется, что парламентские выборы в Сирии станут позитивным шагом в направлении к миру, стабильности и прогрессу в межсирийском политическом диалоге и облегчат муки народа этой страны", - говорится в опубликованном ведомством заявлении Мусави.