Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне коронавируса

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - сказал Зеленский на селекторном совещании о предотвращении коронавируса, его цитирует пресс-служба офиса президента.