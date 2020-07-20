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Распространение нового коронавируса
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Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова ко второй волне пандемии коронавируса, но надеется, что ее не будет. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иван баканов
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владимир зеленский
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, иван баканов, максим степанов, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне коронавируса

13:07 20.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова ко второй волне пандемии коронавируса, но надеется, что ее не будет.
Ранее главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав прогнозирует вторую волну коронавируса в стране на октябрь-ноябрь.
"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - сказал Зеленский на селекторном совещании о предотвращении коронавируса, его цитирует пресс-служба офиса президента.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил президенту, что количество ежедневных тестов на коронавирус постоянно увеличивается, с начала эпидемии в стране сделали 877 тысяч тестов. Он также сообщил, что на прошлой неделе число госпитализированных с коронавирусом пошло на спад, уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений.
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Также на совещании глава Службы безопасности Иван Баканов доложил, что правоохранители продолжают предотвращать нанесение убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом, последние операции спецслужбы позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен (около 1,9 миллиона долларов).
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 59 493 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 498 человек, выздоровели 31 439 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Иван БакановМаксим СтепановВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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