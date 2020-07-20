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Распространение нового коронавируса
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В Иране за сутки выявили 2414 новых случая заражения коронавирусом
Почти 220 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, сообщила в понедельник официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране за сутки выявили 2414 новых случая заражения коронавирусом

13:03 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Почти 220 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, сообщила в понедельник официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня. Он также добавил, что коронавирусом могут заразиться в последующие месяцы до 35 миллионов жителей Ирана, а до этого с инфекцией могли столкнуться 25 миллионов человек в стране.
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Скорость распространения нового коронавируса
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2414 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 217 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 276 202, жертв – 14 405. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 240 087.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
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Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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